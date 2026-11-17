Москва17 нояВести.Военно-транспортный самолет Ан-12 потерпел крушение в Кемеровской области при выполнении планового полета, сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, воздушное судно упало в безлюдном районе.
17 ноября в Кемеровской области при выполнении планового полета потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12говорится в заявлении
В Минобороны добавили, что на борту вместе с экипажем находились 19 человек, все они погибли.
Предварительной причиной катастрофы ведомство назвало техническую неисправность.
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк ранее показал видео с места крушения самолета. По его информации, борт транзитом пролетал через территорию региона.