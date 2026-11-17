Самолет Ан-12 потерпел крушение в Кемеровской области, подтвердили в МО МО РФ подтвердило крушение самолета Ан-12 в Кемеровской области

Москва17 ноя Вести.Военно-транспортный самолет Ан-12 потерпел крушение в Кемеровской области при выполнении планового полета, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, воздушное судно упало в безлюдном районе.

17 ноября в Кемеровской области при выполнении планового полета потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12 говорится в заявлении

В Минобороны добавили, что на борту вместе с экипажем находились 19 человек, все они погибли.

Предварительной причиной катастрофы ведомство назвало техническую неисправность.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк ранее показал видео с места крушения самолета. По его информации, борт транзитом пролетал через территорию региона.