Причиной крушения Ан-12 в Кузбассе могла стать техническая неисправность МО РФ: самолет Ан-12 мог разбиться из-за технической неисправности

Москва17 ноя Вести.Техническая неисправность могла стать причиной крушения самолета Ан-12 в Кемеровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. В ведомстве добавили, что комиссия Воздушно-космических сил РФ уже работает на месте падения.

Предварительная причина катастрофы – техническая неисправность говорится в сообщение МО РФ

Ан-12 разбился при выполнении планового полета. Самолет упал в безлюдном месте. Все 19 человек, которые находились на борту, погибли.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что пожарные оперативно ликвидировали пожар на месте крушения самолета.