Москва17 нояВести.Техническая неисправность могла стать причиной крушения самолета Ан-12 в Кемеровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. В ведомстве добавили, что комиссия Воздушно-космических сил РФ уже работает на месте падения.
Предварительная причина катастрофы – техническая неисправностьговорится в сообщение МО РФ
Ан-12 разбился при выполнении планового полета. Самолет упал в безлюдном месте. Все 19 человек, которые находились на борту, погибли.
Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что пожарные оперативно ликвидировали пожар на месте крушения самолета.