Москва16 октВести.Совет по мониторингу инвестиций Молдавии решил инициировать углубленную оценку инвестиционной деятельности "Яндекс Go" из-за опасений возможных угроз безопасности, сообщает Агентство государственных услуг республики.
Отмечается, что в ходе заседания совет проанализировал работу группы "Яндекс".
По итогам анализа рисков, связанных с информационной безопасностью, защитой персональных данных и структурой контроля инвестора, совет постановил инициировать углубленную оценку инвестиционной деятельности "Яндекс Go"говорится в сообщении
Ранее на заседании парламента в Молдавии обсуждался запрет на поставки российского майонеза в республику.