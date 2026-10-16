Москва16 окт Вести.Совет по мониторингу инвестиций Молдавии решил инициировать углубленную оценку инвестиционной деятельности "Яндекс Go" из-за опасений возможных угроз безопасности, сообщает Агентство государственных услуг республики.

Отмечается, что в ходе заседания совет проанализировал работу группы "Яндекс".

По итогам анализа рисков, связанных с информационной безопасностью, защитой персональных данных и структурой контроля инвестора, совет постановил инициировать углубленную оценку инвестиционной деятельности "Яндекс Go" говорится в сообщении

Ранее на заседании парламента в Молдавии обсуждался запрет на поставки российского майонеза в республику.