Генпрокурор Казахстана после сбоев у "Яндекса" требует проверить работу компании Генпрокурор Казахстана потребовал проверить работу "Яндекса" после сбоев

Москва14 ноя Вести.Генпрокурор Казахстана Берик Асылов в ответ на депутатский запрос потребовал проверить сервисы "Яндекса" после сбоев, в "Яндексе" заявили о готовности содействовать проверке.

По данным казахстанских СМИ, в октябре депутат Курултая Ляззат Жылкыбаева после сбоев у "Яндекса" направила запрос генпрокурору Асылову, попросив проверить законность возможной передачи данных о жителях страны за рубеж.

Ответ Асылова опубликован на сайте парламента Казахстана. По его словам, Генпрокуратура сейчас всесторонне проверяет работу комитета по информационной безопасности, который контролирует вопросы защиты персональных данных.

В ходе проверки будут тщательно изучены вопросы, поднятые в парламентском запросе, включая законность сбора, хранения и передачи персональных данных, а также полноту мер по защите прав граждан, и будет дана правовая оценка этим вопросам говорится в ответе на запрос

Как отмечается в ответе генпрокурора, в комитет также направлен запрос на проверку сбоев в работе сервисов "Яндекса" и публичного разглашения персональных данных сотрудников и учеников ряда образовательных учреждений.

В компании Yandex Qazaqstan заявили РБК, что готовы сообщить все интересующие данные и содействовать госорганам Казахстана в проверке.

Мы находимся в диалоге с государственными органами, готовы оказать содействие в проверке и предоставить всю необходимую информацию рассказали в "Яндексе"

Ранее "Яндекс" признал, что после октябрьских атак беспилотников на дата-центры восстановить удалось не все клиентские данные на платформе Yandex Cloud, потеряны 2,84% данных.