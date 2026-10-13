InDrive получил предостережение из-за цен после сбоя "Яндекс Go" в Казахстане В Казахстане вынесли предостережение inDrive из-за роста цен

Москва13 окт Вести.Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана направило письменное предостережение сервису заказа такси inDrive из-за жалоб на многократное увеличение стоимости поездок на фоне сбоя в работе "Яндекс Go". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Агентством в соответствии с пунктом 1 статьи 198 Предпринимательского кодекса направлено письменное предостережение о недопустимости совершения действий, способных привести к нарушению антимонопольного законодательства... Основанием стали сообщения СМИ о значительном росте стоимости поездок 11 октября 2026 года на фоне временной недоступности сервиса "Яндекс Go" говорится в заявлении

На фоне сбоев в работе "Яндекс Go" пользователи стали массово переходить на альтернативные сервисы заказа такси. В том числе люди стали активно пользоваться услугами inDrive, и в отдельных случаях стоимость поездок увеличилась почти в три раза.

В агентстве пояснили, что в inDrive стоимость поездки определяется по соглашению между пассажиром и водителем. Дефицит свободных автомобилей сопровождался существенным повышением предлагаемых водителями тарифов. Как сообщали в СМИ, для стабилизации ситуации сервис снизил комиссию до минимального уровня и ввел ограничения на максимальный диапазон торга.