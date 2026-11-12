Активность россиян в Telegram будут отслеживать с "Инсайдером" В регионах России начали закупать программу для мониторинга социальных сетей

Москва12 ноя Вести.Власти Мордовии закупают программное обеспечение "Инсайдер" отслеживания и анализа активности в мессенджере Telegram. Это следует из базы данных сайта госзакупок.

В качестве наименования объекта закупки указано "оказание услуг по предоставлению права на использование поисковой системы "Инсайдер" в рамках проведения мониторинга социальных сетей". Софт будут использовать для выявления аккаунтов, пропагандирующих деструктивный и противоправный контент.

Поисковая система должна осуществлять постоянный оперативный мониторинг и сбор данных в сообществах мессенджера Telegram, содержащих упоминания заданных объектов мониторинга, а также статистическую активность пользователей, их членство в тех или иных группах и сообществах, кластеризованных аналитиками, относительно тех или иных свойств объекта мониторинга говорится в описании заявки

В документе также указано, что программа должна определять имя или название аккаунта автора сообщения, группу и кластер, к которым он относится, время и дату публикации послания, а также ссылку на ссылку на сообщение в интернете и название объекта мониторинга, к которому оно относится.

Начальная цена закупки составляет 1,15 млн рублей. Подача заявок на исполнение контракта прекратится в 09.00 мск 17 ноября.