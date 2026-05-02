Дата-центр в Москве перешел на резервное питание из-за перебоев

Московский дата-центр переключился на резервное питание из-за перебоев Дата-центр в Москве перешел на резервное питание из-за перебоев

Москва2 мая Вести.Московский дата-центр ММТС-9 перешел на резервное питание из-за перебоев на столичной электроподстанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочку "Ростелекома" – компанию "РТК-ЦОД".

Уточняется, что днем 2 мая на ключевом узле связи не было электричества.

Дата-центр работает штатно, резервное питание обеспечивает устойчивость сервисов говорится в публикации

По данным агентства, специалисты ММТС-9 работают вместе с энергослужбами, чтобы наладить электроснабжение центра. Согласно сообщению, обмен трафиком продолжается, на работу клиентских сервисов инцидент не повлиял.