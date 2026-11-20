В Москве задержан мужчина, ограбивший знакомого на 10 млн при обмене валюты

Москвича ограбили на 10 млн при обмене валюты, подозреваемый задержан В Москве задержан мужчина, ограбивший знакомого на 10 млн при обмене валюты

Москва20 ноя Вести.В Москве мужчина ограбил своего знакомого более чем на 10 миллионов рублей во время обмена валюты. Потерпевший пытался его остановить, но упал на проезжую часть. Подозреваемого задержали в течение суток. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Преступление произошло в Багратионовском проезде.

Москвич встретился со знакомым для обмена иностранной валюты. Получив наличные, злоумышленник сел в подъехавший автомобиль и попытался скрыться. Потерпевший схватился за ручку двери машины, пытаясь остановить грабителя, однако через несколько десятков метров упал на проезжую часть…. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Подмосковье говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело, фигурант арестован. Правоохранители выясняют, кто еще причастен к преступлению, и устанавливают другие возможные эпизоды. Часть денег возвращена потерпевшему.