Москва20 нояВести.В Москве мужчина ограбил своего знакомого более чем на 10 миллионов рублей во время обмена валюты. Потерпевший пытался его остановить, но упал на проезжую часть. Подозреваемого задержали в течение суток. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.
Преступление произошло в Багратионовском проезде.
Москвич встретился со знакомым для обмена иностранной валюты. Получив наличные, злоумышленник сел в подъехавший автомобиль и попытался скрыться. Потерпевший схватился за ручку двери машины, пытаясь остановить грабителя, однако через несколько десятков метров упал на проезжую часть…. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Подмосковьеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Возбуждено уголовное дело, фигурант арестован. Правоохранители выясняют, кто еще причастен к преступлению, и устанавливают другие возможные эпизоды. Часть денег возвращена потерпевшему.