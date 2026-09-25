В Москве задержали мужчину, укравшего 45 тысяч у пассажира метро

Мужчина попросил о помощи пассажира московского метро и украл у него 45 тысяч В Москве задержали мужчину, укравшего 45 тысяч у пассажира метро

Москва25 сен Вести.Житель Краснодарского края обратился с просьбой о помощи к пассажиру московского метро и украл у него 45 тысяч рублей. Злоумышленника оперативно задержали. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Отмечается, что 24-летний приезжий попросил перевести ему деньги на банковский счет, пообещав отдать взамен наличные.

Когда пассажир открыл банковское приложение, незнакомец попросил у него телефон и самостоятельно совершил перевод — 45 000 рублей на свой счет. После этого он попытался скрыться… Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали подозреваемого на месте говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Предполагаемого преступника отпустили под подписку.