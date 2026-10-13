В Саратове мужчина украл 10 млн у бизнесмена, угостившего его выпивкой Бизнесмен из Саратова угостил незнакомца выпивкой и лишился 10 млн рублей

Москва13 окт Вести.В Саратове нашли и задержали вора, похитившего 10 млн рублей у бизнесмена, который угостил его выпивкой. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по Саратовской области.

Началось все с того, что в полицию обратился 44-летний мужчина. Он сообщил, что у него украли крупную сумму денег.

Оказалось, что в роковой день он продал свой бизнес и получил в результате сделки 10 млн рублей. С этой суммой в рюкзаке он направился в бар и по пути откликнулся на просьбу случайного прохожего. Мужчина дал ему денег и решил угостить выпивкой.

Во время застолья миллионер продемонстрировал новому знакомому внушительную стопку купюр, а спустя некоторое время уснул от изрядного количества спиртного. Проснувшись, обнаружил исчезновение своего рюкзака с деньгами и собутыльника пишет МВД

Полицейские посмотрели камеры и выяснили, что деньги забрал тот самый прохожий, которого угощал потерпевший. Злоумышленника нашли и задержали, им оказался 37-летний неоднократно судимый житель Александрово-Гайского района Саратовской области. В арендованном жилье подозреваемого нашли семь миллионов рублей: остальное мужчина успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).