Москва22 нояВести.Мужчина погиб в ходе пожара частном двухэтажном доме в Балаклаве, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю в мессенджере МАХ.
Сообщение о возгорании в доме на улице Василия Жукова поступило 14.37. Прибывшие пожарные обнаружили, что двухэтажный дом полностью охвачен огнем.
…внутри пожарные обнаружили погибшего мужчину 1973 года рождениянаписали в пресс-службе
Из гаража, на который могло перекинуться пламя, эвакуировали автомобиль.
Пожар площадью 70 квадратных метров локализовали чуть менее чем за час. Полностью его ликвидировали в 17.05уточнили в ведомстве
Возгорание ликвидировано силами 34 человек и 11 единиц техники, из них 18 специалистов и 5 автомобилей от МЧС России.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.