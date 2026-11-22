Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Балаклаве Севастополя

Мужчина погиб при пожаре в Севастополе Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Балаклаве Севастополя

Москва22 ноя Вести.Мужчина погиб в ходе пожара частном двухэтажном доме в Балаклаве, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю в мессенджере МАХ.

Сообщение о возгорании в доме на улице Василия Жукова поступило 14.37. Прибывшие пожарные обнаружили, что двухэтажный дом полностью охвачен огнем.

…внутри пожарные обнаружили погибшего мужчину 1973 года рождения написали в пресс-службе

Из гаража, на который могло перекинуться пламя, эвакуировали автомобиль.

Пожар площадью 70 квадратных метров локализовали чуть менее чем за час. Полностью его ликвидировали в 17.05 уточнили в ведомстве

Возгорание ликвидировано силами 34 человек и 11 единиц техники, из них 18 специалистов и 5 автомобилей от МЧС России.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.