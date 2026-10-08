Москва8 окт Вести.В деле Михаила и его сообщника, которых судят за убийства отца и 84‑летней бабушки ради квартир в Москве, появились новые шокирующие подробности. По данным следствия, мотивами преступлений была не только корысть: выяснилось, что Михаил увлекался оккультизмом. Об этом сообщает KP.RU.

Эти сведения косвенно подтверждают и показания бывшей жены Михаила. Она рассказала, что познакомилась с будущим мужем в эзотерическом магазине — он регулярно покупал там книги про оккультизм.

Как рассказал на допросе второй фигурант, его подельник называл себя сатанистом и делился пугающими планами: Михаил иногда избивал бомжей на улицах и хотел использовать смерти бездомных "как кровавую ритуальную жертву". Кроме того, у Михаила был список людей, которых он намеревался убить – в их числе мать, бывшая девушка и бывшая жена.

При обыске правоохранители обнаружили у Михаила предметы с оккультными символами, а также тетради со странными записями.

При этом психолого‑психиатрическая экспертиза не выявила у обоих фигурантов признаков психических расстройств: они признаны вменяемыми и полностью осознавали характер своих действий.

Ранее сообщалось, что мужчина по имени Михаил подговорил друга Егора напасть на своего отца, чтобы завладеть квартирой. Преступники планировали представить дело так, будто его сожительница под воздействием запрещенных препаратов убила мужчину, а затем покончила с собой. Позже выяснилось, что путем инсценировки самоубийства Михаил убил и свою бабушку.