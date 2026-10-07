В Москве двух сообщников судят за двойное убийство родственников и покушение

В Москве судят мужчину и его сообщника, убивших ради квартир отца и бабушку В Москве двух сообщников судят за двойное убийство родственников и покушение

Москва7 окт Вести.В Москве перед судом предстанут двое мужчин, которых обвиняют в двух убийствах, покушении на убийство и незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает KP.RU.

По версии следствия, мужчина по имени Михаил подговорил друга Егора напасть на своего отца, чтобы завладеть квартирой. Преступники планировали представить дело так, будто женщина убила своего сожителя, а затем покончила с собой.

Соучастник нанес отцу обвиняемого не менее 15 ударов охотничьим ножом — мужчина скончался на месте. С целью дальнейшей инсценировки самоубийства второй фигурант ввел сожительнице наркотическое средство и нанес резаную рану руки говорится в материале

Однако потерпевшая выжила и позвонила сыну в Самару — тот сообщил о происходящем в службу 112.

Приехавшие на вызов оперативники сначала заподозрили, что преступление совершила сама женщина: она была под воздействием веществ и утверждала, что в квартиру ворвались двое в масках. Но записи с камер наблюдения подтвердили: в жилище действительно приходили двое мужчин. Одного из них задержали в Нагатино — при нем нашли пакет с окровавленными вещами, которые он собирался выбросить.

На допросе сообщник признался, что это не первое их преступление. Ранее мужчины ради квартиры убили 84‑летнюю бабушку Михаила и инсценировали ее самоубийство — ее тело обнаружили повешенным.

Следователи провели большой объем работы: получены заключения более 30 судебных экспертиз — судебно‑медицинских, биологических, дактилоскопических, трасологических, почерковедческих и других. В Следственном комитете заявили, что выводы экспертов вместе с остальными доказательствами полностью изобличают фигурантов. Уголовное дело передано в суд.