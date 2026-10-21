Москва21 октВести.Полиция Москвы провела задержание мужчины, который организовал мошенническую схему для того, чтобы завладеть имуществом умершей соседки. Для этого он привлек женщину, визуально схожую с усопшей, сообщает МВД России.
Задержан 41-летний уроженец Томска, ранее уже судимый за мошенничество. Узнав о смерти соседки, рядом с которой он ранее жил на Проспекте Мира, он вовлек в схему сообщницу. Благодаря внешнему сходству женщины пара сняла в банке 2 миллиона рублей.
Позже они попытались приватизировать и продать квартиру умершей пенсионерки.
Столичные полицейские раскрыли схему: организатора задержали, а его подельница успела уехать за границунаписано в канале ведомства
В настоящее время она находится в розыске.
Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и мошенничестве. Задержанный мужчина заключен под стражу.