Житель Москвы привлек "двойника" умершей соседки, чтобы получить ее имущество Полиция задержала мужчину, пытавшего завладеть имуществом умершей москвички

Москва21 окт Вести.Полиция Москвы провела задержание мужчины, который организовал мошенническую схему для того, чтобы завладеть имуществом умершей соседки. Для этого он привлек женщину, визуально схожую с усопшей, сообщает МВД России.

Задержан 41-летний уроженец Томска, ранее уже судимый за мошенничество. Узнав о смерти соседки, рядом с которой он ранее жил на Проспекте Мира, он вовлек в схему сообщницу. Благодаря внешнему сходству женщины пара сняла в банке 2 миллиона рублей.

Позже они попытались приватизировать и продать квартиру умершей пенсионерки.

Столичные полицейские раскрыли схему: организатора задержали, а его подельница успела уехать за границу написано в канале ведомства

В настоящее время она находится в розыске.

Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и мошенничестве. Задержанный мужчина заключен под стражу.