Музыкант Большого театра погиб в ДТП в Новой Москве

Музыкант Большого театра стал жертвой ДТп в Новой Москве Музыкант Большого театра погиб в ДТП в Новой Москве

Москва23 окт Вести.Солист Большого театра Евгений Стойко погиб в результате ДТП в Новой Москве вечером 22 октября. Об этом пишет MK.RU.

Авария произошла на 57-м километре Калужского шоссе. 51-летний музыкант возвращался домой на автомобиле "Хендай Крета" и совершил столкновение с грузовым автомобилем BAW.

В результате аварии 44-летний водитель грузовика, уроженец Таджикистана, получил различные травмы и был госпитализирован. Водитель "Хендай" скончался на месте говорится в публикации

Евгений Стойко – контрабасист, много лет играл в оркестре Большого театра, лауреат различных международных конкурсов. У него остались двое сыновей.