Солист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в ДТП в Новой Москве

В ДТП в Новой Москве погиб музыкант Большого театра Евгений Стойко Солист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в ДТП в Новой Москве

Москва23 окт Вести.Солист оркестра Большого театра Евгений Стойко стал жертвой ДТП в Новой Москве. Авария произошла 22 октября в 23.10, сообщает "МК".

По имеющейся информации, 51-летний музыкант возвращался домой на автомобиле "Хендай Крета". На 57-м километре Калужского шоссе произошло столкновение иномарки с грузовым автомобилем BAW.

Музыкант получил смертельные травмы. 44-летний водитель грузовика, уроженец Таджикистана, был госпитализирован.

Евгений Стойко – контрабасист, много лет играл в оркестре Большого театра, был лауреатом международных конкурсов. У него растет двое сыновей.