На космодроме Куру взорвали стартовую площадку "Союза" Стартовую площадку "Союза" взорвали на космодроме Куру

Москва24 апр Вести.Во Французской Гвиане на космодроме Куру демонтировали стартовую площадку российской ракеты "Союз-СТ". Специалисты предварительно сняли кабель-мачты и ферменные опоры, после взрыва 52-метровая башня обрушилась.

После переоборудования площадка будет использоваться компанией MaiaSpace для запуска ракеты Maia, сообщал ранее сайт European Spaceflight. Ожидается, что около 80% инфраструктуры, которая обеспечивала старты "Союза-СТ", будет сохранено.

С космодрома Куру с 2011 по 2022 год было совершено 27 пуском "Союза-СТ".