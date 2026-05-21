Перед первым пуском "Союза-5" пришлось эвакуировать птичье гнездо Баранов: ни один сокол не пострадал перед пуском ракеты "Союз-5"

Москва21 мая Вести.Ни одно животное, а также сокол не пострадали во время пуска ракеты "Союз-5". Об этом заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов сообщил в интервью ИС "Вести".

Впрочем, он призвал не придавать излишнего символизма появлению гнезда на стартовом комплексе, так как "Байконур" – достаточно безлюдное место, поэтому там обитает много диких животных и птиц.

В силу того, что с этого комплекса ракеты не летали достаточно давно, по нашей информации, в общем, ну, гнездо образовалось на новом месте, и птиц она не бросила, как бы их, если мы правильно понимаем... Ни один сокол не пострадал. Ни одно животное, ни сокол, никто не пострадал рассказал Баранов

Ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что "Союз-5" – абсолютно новая разработка, которая не является потомком предыдущих проектов.