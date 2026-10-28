Москва28 октВести.В Санкт-Петербургском театре Комедии имени Н. П. Акимова произошло задымление. Пожар ликвидирован, сообщили в МЧС Санкт-Петербурга в мессенджере MAX.
Уточняется, что загорелась обрешетка кровли в чердачном помещении здания. Площадь пожара составляла один квадратный метр.
28 октября в 16.29 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Невский проспект, дом 56… В 17.21 пожар ликвидированотмечается в сообщении
Информации о пострадавших не поступало.
Пожар ликвидировали 51 специалист и 12 единиц техники.