В театре Комедии Акимова в Петербурге произошло задымление, пожар ликвидирован

На крыше театра Комедии имени Н. П. Акимова в Петербурге произошло задымление В театре Комедии Акимова в Петербурге произошло задымление, пожар ликвидирован

Москва28 окт Вести.В Санкт-Петербургском театре Комедии имени Н. П. Акимова произошло задымление. Пожар ликвидирован, сообщили в МЧС Санкт-Петербурга в мессенджере MAX.

Уточняется, что загорелась обрешетка кровли в чердачном помещении здания. Площадь пожара составляла один квадратный метр.

28 октября в 16.29 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Невский проспект, дом 56… В 17.21 пожар ликвидирован отмечается в сообщении

Информации о пострадавших не поступало.

Пожар ликвидировали 51 специалист и 12 единиц техники.