Во время прокладки газопровода на Кубани рабочие обнаружили две мины

На Кубани при прокладке газопровода обнаружили две мины, их уничтожили Во время прокладки газопровода на Кубани рабочие обнаружили две мины

Москва12 окт Вести.Возле села Верхний Адагум в Крымском районе Краснодарского края рабочие обнаружили боеприпасы во время прокладки газопровода. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по региону.

Рабочие сообщили о находке правоохранителям. Взрывотехники уничтожили две мины.

Прибывшие на место взрывотехники ОМОН "Шторм-Юг" Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю установили, что это 82-мм минометная мина и немецкая противопехотная выпрыгивающая мина S-Mine времен Великой Отечественной войны отмечается в сообщении

Боеприпасы были вывезены в карьер и уничтожены.