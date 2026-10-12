Москва12 октВести.Возле села Верхний Адагум в Крымском районе Краснодарского края рабочие обнаружили боеприпасы во время прокладки газопровода. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по региону.
Рабочие сообщили о находке правоохранителям. Взрывотехники уничтожили две мины.
Прибывшие на место взрывотехники ОМОН "Шторм-Юг" Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю установили, что это 82-мм минометная мина и немецкая противопехотная выпрыгивающая мина S-Mine времен Великой Отечественной войныотмечается в сообщении
Боеприпасы были вывезены в карьер и уничтожены.