Москва30 сенВести.На нефтебазе в станице Павловской в Краснодарском крае полностью ликвидировали горение – тушение завершилось. Об этом сообщил глава Павловского района Роман Парахин в мессенджере MAX.
По состоянию на 30 сентября 2026 года горение на территории нефтебазы в станице Павловской полностью ликвидировано, тушение завершенонаписал Роман Парахин
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воздуха – превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, обстановка пришла в норму.
На объекте стартовали работы по устранению последствий. Задействованы сотрудники оперативных служб, аварийные бригады и специалисты нефтебазы.
Ситуация остается под постоянным наблюдением. Движение на ранее перекрытых участках улиц пока ограничено, но вскоре ограничения снимут.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали территорию нефтебазы в станице Павловской в ночь на 28 сентября.