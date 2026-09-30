Пожар на нефтебазе в станице Павловской полностью ликвидирован

На нефтебазе в станице Павловской полностью потушили пожар Пожар на нефтебазе в станице Павловской полностью ликвидирован

Москва30 сен Вести.На нефтебазе в станице Павловской в Краснодарском крае полностью ликвидировали горение – тушение завершилось. Об этом сообщил глава Павловского района Роман Парахин в мессенджере MAX.

По состоянию на 30 сентября 2026 года горение на территории нефтебазы в станице Павловской полностью ликвидировано, тушение завершено написал Роман Парахин

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воздуха – превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, обстановка пришла в норму.

На объекте стартовали работы по устранению последствий. Задействованы сотрудники оперативных служб, аварийные бригады и специалисты нефтебазы.

Ситуация остается под постоянным наблюдением. Движение на ранее перекрытых участках улиц пока ограничено, но вскоре ограничения снимут.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали территорию нефтебазы в станице Павловской в ночь на 28 сентября.