В Стерлитамаке ликвидировано открытое горение в ТСК на площади 2100 кв.м

На пожаре в Стерлитамаке открытое горение ликвидировано на площади 2100 кв.м В Стерлитамаке ликвидировано открытое горение в ТСК на площади 2100 кв.м

Москва22 сен Вести.По оперативной информации МЧС Республики Башкортостан, в 14.17 объявлена ликвидация открытого горения на площади 2100 кв.м.

Из горящего здания эвакуировано 17 человек, включая одного ребенка… К сожалению, пострадало 8 человек, из которых 4 погибших и 4 госпитализированы уточняется в сообщении

Возгорание возникло в четырехэтажном торгово-сервисном комплексе по ул. Коммунистической, д. 70. К ликвидации пожара и аварийно-спасательным работам привлекли 47 человек и 16 единиц техники.

На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Владимир Горин.