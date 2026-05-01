Москва1 маяВести.На ремонтном участке дороги Новороссийск – Керчь в Анапском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительной версии, 56-летний водитель Volksawagen наехал на бетонное ограждение и после выехал на встречку, столкнувшись с Audi.
В результате ДТП водитель Volksawagen скончался до приезда скорой помощи, его пассажир и водитель Audi пострадали, им оказана медицинская помощьотмечается в сообщении
Проводится проверка.