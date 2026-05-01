В Анапе при столкновении машин погиб водитель

На ремонтном участке дороги в Анапе произошло ДТП, погиб водитель В Анапе при столкновении машин погиб водитель

Москва1 мая Вести.На ремонтном участке дороги Новороссийск – Керчь в Анапском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительной версии, 56-летний водитель Volksawagen наехал на бетонное ограждение и после выехал на встречку, столкнувшись с Audi.

В результате ДТП водитель Volksawagen скончался до приезда скорой помощи, его пассажир и водитель Audi пострадали, им оказана медицинская помощь отмечается в сообщении

Проводится проверка.