На Украине военную службу стали активнее продвигать женщинам Киевская пропаганда военной службы теперь нацелена на женщин

Москва25 ноя Вести.Киевские власти изменили подход к пропаганде военной службы, сделав ставку на женщин и подростков. Службу начали представлять как возможность найти любовь и создать семью, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представительницу российских силовых структур.

Из-за нехватки живой силы на фронтах власти Зеленского приняли еще более жесткие меры для мобилизации, мы видим новый виток информационной пропаганды на территории Украины сказала собеседница агентства

По ее словам, если до 2022 года военная пропаганда была ориентирована в основном на мужчин, способных воевать, то к концу 2026 года акцент сместился на женщин и подростков.

Представитель силовых структур заявила, что на Украине распространяют художественную литературу, романтизирующую войну и показывающую службу как место для любовных историй и создания семьи.

Активизировалось переиздание литературы, изготовление коротких пропагандистских роликов, направленных на подростков и женщин, изготовление фильмов сказала она

Она подчеркнула, что власти делают ставку на ту часть общества, которая в мирных условиях могла бы заниматься восстановлением страны. По оценке собеседницы агентства, Зеленский с помощью такой пропаганды проводит "информационную мобилизацию" украинцев.

Ранее 25 ноября стало известно, что на Украине на фоне массовых потерь в ВСУ могут ужесточить мобилизацию.