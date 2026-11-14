Москва14 нояВести.В Юго-восточном административном округе Москвы столкнулись несколько легковушек. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы на платформе MAX.
Отмечается, что авария случилась у дома №165к1 на Волгоградском проспекте.
На Волгоградском проспекте (в районе д. 165к1) произошло ДТП с участием нескольких легковых автомобилейговорится в публикации
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Сведения о пострадавших и обстоятельства случившегося уточняются.
Авария затруднила движение по левой стороне на 3,6 километра. Объехать участок можно по маршруту: улица Академика Скрябина - улица Федора Полетаева - улица Зеленодольская - улица Жигулевская - улица Окская - выезд на Волгоградский проспект.