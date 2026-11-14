Несколько легковых автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве

На Волгоградском проспекте в Москве произошла авария с участием нескольких машин Несколько легковых автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве

Москва14 ноя Вести.В Юго-восточном административном округе Москвы столкнулись несколько легковушек. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы на платформе MAX.

Отмечается, что авария случилась у дома №165к1 на Волгоградском проспекте.

На Волгоградском проспекте (в районе д. 165к1) произошло ДТП с участием нескольких легковых автомобилей говорится в публикации

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Сведения о пострадавших и обстоятельства случившегося уточняются.

Авария затруднила движение по левой стороне на 3,6 километра. Объехать участок можно по маршруту: улица Академика Скрябина - улица Федора Полетаева - улица Зеленодольская - улица Жигулевская - улица Окская - выезд на Волгоградский проспект.