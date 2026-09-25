ДТП с несколькими автомобилями произошло на севере Москвы

Массовая авария произошла на севере Москвы ДТП с несколькими автомобилями произошло на севере Москвы

Москва25 сен Вести.Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте на севере Москвы, информация о пострадавших уточняется, сообщили в столичном дептрансе.

Авария произошла вечером 25 сентября в районе улицы Правды.

На Ленинградском проспекте (в районе ул. Правды) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города сказано в сообщении

Информация о пострадавших уточняется.

Сейчас на месте ДТП образовалась пробка – движение затруднено на 1,5 километра в оба направления.