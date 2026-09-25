Москва25 сенВести.Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте на севере Москвы, информация о пострадавших уточняется, сообщили в столичном дептрансе.
Авария произошла вечером 25 сентября в районе улицы Правды.
На Ленинградском проспекте (в районе ул. Правды) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы городасказано в сообщении
Информация о пострадавших уточняется.
Сейчас на месте ДТП образовалась пробка – движение затруднено на 1,5 километра в оба направления.