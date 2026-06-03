На Ямале оштрафовали певца Амирчика за нарушение миграционного законодательства Амирчик пытался оспорить штраф за въезд в ЯНАО без спецразрешения ФСБ

Москва3 июн Вести.Иностранный певец не смог оспорить штраф о нарушении миграционного законодательства при посещении Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа без специального разрешения ФСБ, ему придется выплатить штраф в 2 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ноярьского городского суда.

По информации портала URA.RU, речь идет об исполнителе и блогере из Киргизии Амирхане Батабаеве, известном как Амирчик. Он приехал в январе этого года на концерт в Ноябрьск, но не уведомил о посещении города ФСБ. Транспортные полицейские задержали его в аэропорту и оштрафовали его на 2 тысячи рублей.

Защитник подал жалобу в суд, сославшись на то, что иностранный гражданин прибыл в г. Ноябрьск с коммерческой целью – для проведения сольного концерта, следовательно, согласовывать его въезд на регламентируемую территорию с уполномоченными органами должна была принимающая сторона (организатор концерта) рассказали в суде

Инстанция отклонила жалобу певца, сославшись на то, что иностранному гражданину запрещено посещать город без спецразрешения вне зависимости от наличия или отсутствия у него принимающей стороны. Разрешение он должен был получить сам, либо дождаться пока это сделает принимающая сторона.

В итоге суд счел обжалуемое постановление полиции законным.