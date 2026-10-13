Над Челябинской областью пролетел хвостатый огненный шар Жители Челябинской области заметили в небе огненный шар с длинным хвостом

Москва13 окт Вести.Жители Южного Урала вечером 12 октября могли наблюдать необычное явление – в небе появился огненный шар, который летел с запада на восток, а затем сгорел. Об этом сообщается на странице проекта "Starvisor | Патруль ночного неба" в соцсети "ВКонтакте".

Над Южным Уралом наблюдался длительный полет огненного шара с длинным хвостом и заметной фрагментацией отмечается в публикации

Шар видели многочисленные очевидцы, момент сгорания объекта попал на камеры в Остроленском сельском поселении Нагайбакского муниципального района Челябинской области.

Некоторые жители Южного Урала, видевшие полет шара своими глазами, предположили, что это третья ступень китайской ракеты-носителя Kuaizhou-11 Y3, запущенной 17 сентября с космодрома Цзюцюань. Предполагалось, что она войдет в атмосферу Земли как раз во второй половине дня 12 октября, а траектория полета проходила точно над центром Челябинской области, добавили авторы материала.