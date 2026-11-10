Москва10 нояВести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении пяти вражеских беспилотников над двумя округами региона.
Речь идет о Людиновском и Спас-Деменском муниципальных округах. Соответствующее сообщение появилось в 07.22 по московскому времени в мессенджере МAX.
В течение ночи силами ПВО уничтожены 5 БПЛА над территориями Людиновского и Спас-Деменского муниципальных округовотмечается в сообщении
На местах работают оперативные группы. Предварительно, пострадавшие отсутствуют, разрушений инфраструктуры нет.