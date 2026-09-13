Шапша: в течение воскресенья в Калужской области силами ПВО уничтожено 10 БПЛА

В небе над Калужской областью за день сбито 10 беспилотников ВСУ Шапша: в течение воскресенья в Калужской области силами ПВО уничтожено 10 БПЛА

Москва13 сен Вести.В воздушном пространстве Калужской области в течение дня было ликвидировано 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Они были обнаружены и сбиты в небе над пятью муниципальными округами.

Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 10 БПЛА написал он в своем канале в национальном мессенджере

На местах падения перехваченных дронов Украины работают оперативные группы.

Согласно приведенным главой области предварительным сведениям, пострадавших и разрушений не зафиксировано.