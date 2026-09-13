Москва13 сенВести.В воздушном пространстве Калужской области в течение дня было ликвидировано 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Они были обнаружены и сбиты в небе над пятью муниципальными округами.
Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 10 БПЛАнаписал он в своем канале в национальном мессенджере
На местах падения перехваченных дронов Украины работают оперативные группы.
Согласно приведенным главой области предварительным сведениям, пострадавших и разрушений не зафиксировано.