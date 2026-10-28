Москва28 октВести.Вечером 27 октября и минувшей ночью расчеты противовоздушной обороны ликвидировали пять украинских дронов в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.
Отмечается, что воздушные цели были сбиты над Боровским, Козельским и Ульяновским округами, в окрестностях Калуги и Обнинска.
Вчера вечером и минувшей ночью силами ПВО уничтожены 5 БПЛА над территориями Боровского, Козельского, Ульяновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинсканаписал Владислав Шапша
По предварительным данным, в Боровском округе обломки беспилотника повредили машину и забор у здания.
Информации о пострадавших не поступало.
На местах падения обломков работают сотрудники оперативных служб.