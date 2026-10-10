Москва10 октВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 5 беспилотников над территориями Барятинского, Людиновского муниципальных округов, Куйбышевского района, а также на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
По предварительной информации, в результате атаки в одном из населенных пунктов Людиновского округа повреждена кровля частного дома, а также осколками посечены хозпостройки на участкенаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Отмечается, что собственникам будет оказана необходимая помощь.
На местах падения обломков дронов работают оперативные группы.
Вечером 9 октября и за ночь 10 октября в регионе были сбиты 19 дронов ВСУ.