На окраинах Калуги и Обнинска, а также в Калужской области сбиты 46 БПЛА

На окраине Калуги и в области уничтожены 46 беспилотников На окраинах Калуги и Обнинска, а также в Калужской области сбиты 46 БПЛА

Москва6 окт Вести.На окраинах Калуги и Обнинска, а также в нескольких муниципалитетах Калужской области силы противовоздушной обороны (ПВО)уничтожили 46 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региоа Владислав Шапша.

Вражеские атаки были отражены вечером 5 октября и ночью 6 октября.

Уничтожены 46 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Людиновского, Малоярославецкого, Медынского, Сухиничского, Тарусского, Ферзиковского, Юхновского муниципальных округов, Куйбышевского района, а также на окраинах Калуги и Обнинска написал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.