Силы ПВО уничтожили 41 беспилотник на окраине Калуги и в области

На окраине Калуги и в области уничтожен 41 БПЛА Силы ПВО уничтожили 41 беспилотник на окраине Калуги и в области

Москва4 ноя Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 41 украинский беспилотник на окраине Калуги и в области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Вражеская атака была отражена ночью 4 ноября.

Уничтожен 41 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.