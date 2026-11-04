Москва4 нояВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 41 украинский беспилотник на окраине Калуги и в области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Вражеская атака была отражена ночью 4 ноября.
Уничтожен 41 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округов, а также на окраине Калугинаписал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.