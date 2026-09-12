Шапша: утром и днем силами ПВО уничтожены 5 БПЛА в Калужской области

В субботу в Калужской области уничтожены 5 украинских беспилотников Шапша: утром и днем силами ПВО уничтожены 5 БПЛА в Калужской области

Москва12 сен Вести.На территории Калужской области за утро и день субботы было обнаружено и ликвидировано пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

Он отметил, что их перехватили в небе над Кировским, Дзержинским, Малоярославецким и Ульяновским округами.

Сегодня утром и днем силами ПВО уничтожены 5 БПЛА написал он в национальном мессенджере

В настоящее время на местах падения обломков сбитых беспилотников работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений удалось избежать.