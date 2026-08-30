За ночь над Смоленской областью сбили 19 БПЛА, повреждены несколько домов

Над Смоленской областью за ночь сбили 19 БПЛА, есть повреждения на земле За ночь над Смоленской областью сбили 19 БПЛА, повреждены несколько домов

Москва30 авг Вести.В ночь на 30 августа, воскресенье, над Смоленской областью сбили 19 вражеских беспилотников, в результате падения обломков повреждены несколько жилых домов и машин. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

За прошедшую ночь над территорией региона сбиты 19 украинских БПЛА. В результате отражения атаки никто не пострадал, работа объектов инфраструктуры не нарушена. В Вязьме из-за падения обломков БПЛА повреждено остекление в одном многоквартирном и ряде частных домов, посечено осколками несколько гражданских автомобилей написал губернатор в мессенджере МАХ

Он напомнил местным жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности. При обнаружении частей дронов стоит отойти на безопасное расстояние и позвонить в экстренные службы.