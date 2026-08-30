Москва30 авгВести.В ночь на 30 августа, воскресенье, над Смоленской областью сбили 19 вражеских беспилотников, в результате падения обломков повреждены несколько жилых домов и машин. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
За прошедшую ночь над территорией региона сбиты 19 украинских БПЛА. В результате отражения атаки никто не пострадал, работа объектов инфраструктуры не нарушена. В Вязьме из-за падения обломков БПЛА повреждено остекление в одном многоквартирном и ряде частных домов, посечено осколками несколько гражданских автомобилейнаписал губернатор в мессенджере МАХ
Он напомнил местным жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности. При обнаружении частей дронов стоит отойти на безопасное расстояние и позвонить в экстренные службы.