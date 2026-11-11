ПВО сбила один украинский беспилотник над Тульской областью

Над Тульской областью уничтожили один беспилотник ВСУ ПВО сбила один украинский беспилотник над Тульской областью

Москва11 ноя Вести.Над территорией Тульской области расчеты противовоздушной обороны ликвидировали один беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник написал Дмитрий Миляев

Информации о пострадавших не поступало. Предварительно, о разрушениях инфраструктуры и зданий не сообщалось.

Глава региона предупредил, что в Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, и обратился к жителям с призывом быть внимательными. При обнаружении подозрительных предметов следует немедленно сообщить по телефонам экстренных служб 01, 101 или 112.