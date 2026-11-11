Москва11 нояВести.Над территорией Тульской области расчеты противовоздушной обороны ликвидировали один беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.
В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотникнаписал Дмитрий Миляев
Информации о пострадавших не поступало. Предварительно, о разрушениях инфраструктуры и зданий не сообщалось.
Глава региона предупредил, что в Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, и обратился к жителям с призывом быть внимательными. При обнаружении подозрительных предметов следует немедленно сообщить по телефонам экстренных служб 01, 101 или 112.