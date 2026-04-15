Нарышкин напомнил Варшаве, кто освобождал ее от от нацистов

Москва15 апр Вести.Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил Варшаву о возможности повторения истории, напомнив, что именно солдаты и офицеры Красной армии освобождали Польшу от нацистской оккупации и принесли ей свободу.

Его слова передает ТАСС.

Именно солдаты и офицеры Красной армии освобождали Польшу и принесли Польше и свободу, и освобождение от нацизма, от оккупации со стороны нацистской Германии... История может повториться заявил он по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Республики Беларусь

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, поздравляя лидера венгерской партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, призвал русских "уходить домой".