Москва15 апрВести.Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил Варшаву о возможности повторения истории, напомнив, что именно солдаты и офицеры Красной армии освобождали Польшу от нацистской оккупации и принесли ей свободу.
Его слова передает ТАСС.
Именно солдаты и офицеры Красной армии освобождали Польшу и принесли Польше и свободу, и освобождение от нацизма, от оккупации со стороны нацистской Германии... История может повторитьсязаявил он по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Республики Беларусь
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, поздравляя лидера венгерской партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, призвал русских "уходить домой".