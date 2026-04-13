Москва13 апрВести.Премьер-министр Польши Дональд Туск поздравил главу венгерской партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, призвав русских "уходить домой". Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальной сети X.
Венгрия, Польша, Европа снова вместе. Славная победа. Русские, уходите домойзаявил он, написав последнее предложение на венгерском языке
Оппозиционная партия "Тиса" победила на парламентских выборах в Венгрии. Однако, как сообщало Politico, ее глава Петер Мадьяр выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС.