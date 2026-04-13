"Русские, уходите домой": Туск поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Москва13 апр Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск поздравил главу венгерской партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, призвав русских "уходить домой". Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальной сети X.

Венгрия, Польша, Европа снова вместе. Славная победа. Русские, уходите домой заявил он, написав последнее предложение на венгерском языке

Оппозиционная партия "Тиса" победила на парламентских выборах в Венгрии. Однако, как сообщало Politico, ее глава Петер Мадьяр выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС.