Назад в Гальбштадт: потомки русских немцев возвращаются на родину Потомки русских немцев перебираются в алтайский Гальбштадт

Москва27 апр Вести.В село Гальбштадт, административный центр Национального немецкого района Алтайского края, приезжают на постоянное место жительства граждане Германии – потомки русских немцев. Они перебираются в надежде начать новую жизнь, пишет издание "Комсомольская правда".

Гальбштадт расположен более чем в 300 километрах и от Новосибирска, и от Барнаула. Немцы оказались здесь благодаря столыпинской реформе, когда каждому желающему переселиться за Урал власти давали землю. Но переселенцами двигала не только жадность, но и вера.

Достаток, полный холодильник, внешнее благополучие, по мнению немцев, переезжающих в последние годы в Россию, не делают человека счастливым отмечает "Комсомольская правда"

Андрей и Евгения Шперлинги решили переехать в Россию в 2022 году.

Когда правительство Германии отправило в Киев 5000 касок, стало понятно, что Европа хоть косвенно, но будет воевать с Россией. Не хотелось быть к этому причастными говорит Андрей

На данный момент в Национальном немецком районе проживают 14 тысяч 778 человек. И, по словам управляющей делами администрации Елены Вольф, посчитать, сколько из них немцев, невозможно.