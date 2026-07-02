Москва2 июлВести.В Москве покончила жизнь самоубийством дочь крупного бизнесмена из Северо-Западного федерального округа. По предварительной версии, молодая мать, родившая девять дней назад, страдала послеродовой депрессией. Об этом сообщает MK.RU.
Трагедия произошла 1 июля на севере столицы. Возле одной из многоэтажек прохожие около 12:30 обнаружили тело женщины с травмами, типичными для самоубийстваговорится в сообщении
Отец погибшей - известный предприниматель, владелец магазинов, ресторанов, транспортных компаний.