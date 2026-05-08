Москва8 мая Вести.Сырьевая зависимость российских регионов может положительно влиять на темпы экономического развития и инновационную активность. К такому выводу пришла группа исследователей Финансового университета при правительстве РФ, пишет РБК со ссылкой на статью, опубликованную в журнале "Экономическая политика".

По мнению ученых, в некоторых регионах страны нефтяные доходы уже стали катализатором инноваций. В качестве примера авторы приводят Роснефть, которая внедряет на Дальнем Востоке космические технологии для мониторинга инфраструктуры, "Газпром", который фокусируется на мембранных технологиях, и "Норникель", который разрабатывает ESG-продукты на основе палладия.

Вопреки ожиданиям, сырьевая зависимость региона, измеряемая через долю налогов от добычи, демонстрирует положительное влияние на инновационную активность. Это свидетельствует о том, что в российских условиях доходы от сырьевого сектора, вероятно, создают финансовые возможности для инноваций, а не подавляют их говорится в публикации

Статья ученых показывает, что доходы от добычи нефти дают больше возможностей для инвестиций в модернизацию оборудования, индустриальные проекты, вузы, НИОКР и новые технологии, считает гендиректор Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Владислав Онищенко. Кроме того, экономика получает больший запас прочности в период кризисов.

Но это не значит, что сырьевая зависимость сама по себе ведет к технологическому развитию. Рента может быть источником денег, но она не заменяет нормальную систему отбора проектов, конкуренцию, сильные команды и понятные правила игры пояснил журналистам Онищенко

В целом, сырьевые доходы могут помочь технологическому перевооружению, но не гарантируют его, резюмировал эксперт.