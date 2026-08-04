Ни одна школа в Горловке не избежала повреждений в результате атак ВСУ Администрация Горловки: ни одна школа в городе не избежала повреждений из-за ВСУ

Москва4 авг Вести.Ни одна школа и ни один детский сад в Горловке не избежали повреждений в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила ИС "Вести" начальник управления образования администрации городского округа Горловка Мария Полубан.

Город в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергается атакам с 27 июля 2014 года и по сегодняшний день, отметила она.

Вокруг этого сквера нет ни одного военного объекта. Здесь абсолютно мирный район. И, начиная с 2014 года и по сей день, 43 школы, 42 детских сада, внешкольные учреждения — нет ни одного из них, который не был бы поврежден рассказала Полубан

По данным уполномоченной по правам ребенка в ДНР, с 2014 года в регионе погибли более 250 детей, а ранения получили более 1000.