Норвегия заработала $6 млрд на нефти из-за блокировки Ормузского пролива

Москва15 апр Вести.Нефтяной экспорт Норвегии достиг рекордных 57,4 миллиарда норвежских крон (порядка 6 миллиардов долларов) в марте на фоне блокировки Ормузского пролива, следует из данных Центрального статистического управления страны (SSB), передает РИА Новости.

Закрытие Ормузского пролива вызвало значительный шок предложения на нефтяном рынке, что способствовало высоким ценам на нефть в марте и, следовательно, рекордной стоимости экспорта прокомментировал старший советник ведомства Ян Олав Рерхус

Доходы от продажи нефти за рубеж увеличились на 67,9% в годовом исчислении и на 66,6% относительно февраля. Средняя стоимость барреля в марте достигла 1014 норвежских крон (около 107 долларов) — максимума с сентября 2023 года. При этом физический объем нефтяных поставок составил 56,6 миллиона баррелей, что на 27,3% превышает прошлогодний показатель.

Газовый экспорт также продемонстрировал значительный рост — на 19% год к году и на 66,1% к февралю, составив 69,3 миллиарда крон (7,3 миллиарда долларов). Это стало наивысшим результатом с февраля 2023 года.

Совокупный экспорт Норвегии в марте вырос на 28,5% в годовом выражении и на 50,1% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 199,9 миллиарда крон (21 миллиард долларов) — рекорда с декабря 2022 года. Доля нефти и газа превысила 60% от общей стоимости вывозимых товаров.

Импорт в стоимостном выражении увеличился на 5,9% к аналогичному периоду прошлого года и на 16% к февралю, достигнув 102,5 миллиарда крон (10,8 миллиарда долларов). В результате положительное сальдо торгового баланса Норвегии за март составило 97,5 миллиарда крон (10,3 миллиарда долларов) — максимум с января 2023 года.

Накануне стало известно, что доходы России от экспорта нефти выросли в марте вдвое и достигли 19 миллиардов долларов.