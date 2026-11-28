Москва28 нояВести.В Новосибирской области спасатели помогли дворняге, которая провалилась под лед на правом притоке Оби - реке Иня.
Добраться до собаки оказалось непросто: спасателям пришлось взять многофункциональную надувную лодку, чтобы вытащить терпящее бедствие животного.
Лед на Ине коварный: в одних местах он держит, в других — трещит и уходит под воду прямо под ногами … До собаки добрались. Вытащили из полыньисказано в публикации
При этом пес активно сопротивлялся и не сразу дал надеть на себя спасательную петлю.
Один из очевидцев происходящего хотел забрать дворнягу к себе, но, оказавшись на берегу, она убежала.