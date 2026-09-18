В Брянске спасатели вытащили коня, который провалился в яму с битумом Брянские спасатели вытащили упавшего в яму с битумом коня

Москва18 сен Вести.В Брянске конь провалился в яму с битумом, его вытащили спасатели. Об этом сообщает Брянский пожарно-спасательный центр в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел около 17.30 в пятницу, 18 сентября. Рабочие, которые занимались обследованием путей, увидели недалеко от станции Снежетьская лошадь, наполовину погрузившуюся в темную густую лужу. Животное пыталось привлечь внимание ржанием, и его услышали.

Конь провалился в битумную яму — опасную ловушку, выбраться из которой самостоятельно было практически невозможно. Глубокая яма была заполнена вязкой, липкой субстанцией: она плотно сковывала движения, лишая животное шансов на самостоятельный побег говорится в сообщении

Ситуация была сложной: любая попытка вырваться делала только хуже, битум еще сильнее обволакивал ноги и туловище, мешал двигаться и дышать. Рабочие позвонили спасателям, и те приехали.

Прежде всего, специалисты оценили обстановку: конь оказался сильно истощен, напуган и почти не мог двигаться. Часть спасателей при помощи жердей не давали животному увязнуть еще глубже, в это время их коллеги постепенно освобождали жертву из плена.

Коня спасли, местная администрация нашла его хозяина и вернула животное.