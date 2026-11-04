В Комсомольске-на-Амуре специалисты МЧС спасли замерзающую во льду косулю

МЧС: спасатели вытащили замерзающую косулю из полыньи в Комсомольске-на-Амуре В Комсомольске-на-Амуре специалисты МЧС спасли замерзающую во льду косулю

Москва4 ноя Вести.Специалисты МЧС спасли косулю, оказавшуюся на льду в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Как уточняется, днем 4 ноября поступило сообщение, что очевидцы заметили животное на льду в районе речного вокзала.

В метрах пяти от берега на тонком льду они обнаружили молодую косулю. Животное уже изрядно выбилось из сил отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Обрывистое дно и глубина около трех метров создавали серьезные сложности в работе спасателей. Однако косуля смогла удержаться на плаву в полынье.

В ведомстве рассказали, что один из спасателей надел гидрокостюм, закрепился веревкой и добрался до косули.

Животное удалось вытащить на берег и доставить в зооцентр. Там косуле сразу оборудовали место, чтобы она могла согреться и восстановить силы.