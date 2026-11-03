Пятерых рыбаков сняли со льдины в Хабаровском крае с помощью вертолета

В Хабаровском крае эвакуировали пятерых рыбаков, отрезанных ледоходом Пятерых рыбаков сняли со льдины в Хабаровском крае с помощью вертолета

Москва3 ноя Вести.В Хабаровском крае спасатели эвакуировали с помощью вертолета пятерых рыбаков, которые оказались отрезаны от берега начавшимся ледоходом, никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел 2 ноября в районе имени Полины Осипенко. По данным ведомства, на слиянии рек Амгунь и Им из-за начавшегося густого ледохода с базы не могли выбраться пятеро рыбаков. При этом дорог к этому месту нет, а по воде до ближайшего малонаселенного пункта Демьяновка – 60 километров вверх по реке Амгунь. На помощь рыбакам вылетел вертолет Ми-8 МЧС.

Всех пятерых мужчин спасатели подняли на борт, в медицинской помощи никто не нуждался сказано в сообщении

Мужчин доставили до Демьяновки, где они оставили свои машины, чтобы добраться домой.