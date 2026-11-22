Обломки БПЛА рухнули на территории частного дома в Ростовской области В Ростовской области обломки БПЛА повредили крышу и остекление хозпостройки

Москва22 ноя Вести.Фрагменты украинского дрона рухнули на территории частного дома в Миллеровском районе Ростовской области. Строение повреждено, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В п. Долотинка в результате о падения обломков БПЛА повреждены крыша и остекление хозяйственной постройки в частном домовладении. Пострадавших нет написал губернатор в мессенджере МАХ

Он добавил, что в ночь на 22 ноября, воскресенье, вражеские дроны были уничтожены над Таганрогом и Волгодонском, а также Миллеровским, Неклиновским и Усть-Донецким районами.