Москва22 нояВести.Фрагменты украинского дрона рухнули на территории частного дома в Миллеровском районе Ростовской области. Строение повреждено, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
В п. Долотинка в результате о падения обломков БПЛА повреждены крыша и остекление хозяйственной постройки в частном домовладении. Пострадавших нетнаписал губернатор в мессенджере МАХ
Он добавил, что в ночь на 22 ноября, воскресенье, вражеские дроны были уничтожены над Таганрогом и Волгодонском, а также Миллеровским, Неклиновским и Усть-Донецким районами.