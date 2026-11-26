БЕЛТА: Россия и Украина провели обмен телами погибших в Белоруссии

Обмен телами погибших между РФ и Украиной прошел в Белоруссии БЕЛТА: Россия и Украина провели обмен телами погибших в Белоруссии

Москва26 ноя Вести.Обмен телами погибших между Россией и Украиной состоялся в Белоруссии, на белорусско-украинской границе, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

Обмен прошел в четверг по формуле "250 на 22". Российская сторона передала украинской 250 тел погибших, Украина – 22.

В пункте пропуска "Новая Гута" сегодня состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной говорится в публикации

По данным агентства, в Белоруссии уже проведено свыше 70 гуманитарных обменных миссий.

Предыдущий обмен телами погибших состоялся 22 октября по формуле "252 на 25" также в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе. Российская сторона передала 252 тела, украинская - 25.